Mesleğindeki ustalığını eksantrik kişiliğiyle birleştiren günümüzün en iyi oyuncularından John Malkovich, pandemi sonrası güçlü bir geri dönüş planlıyor. Gelecek John Malkovich Filmleri seçkisinde 67 yaşındaki amerikalı oyuncunun yer alacağı yapımları derledik.

A Winter’s Journey

Bavyera Dağları, 1812… Genç bir şair toplum tarafından dışlanmıştır ve kendisini bulabilmek için karla kaplı dağlar ve vadilerde bir yolculuğa çıkar. Alex Helfrecht’in yönettiği film, ilginç bir konuya ve çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahip.

Gaspard Ulliel, John Malkovich, Martina Gedeck, Charles Berling, Gabriella Moran bu ilginç filmde rolleri paylaşacaklar.

Filmin çekim takvimi henüz belirlenmedi.

Last Call

John Malkovich’in en merakla bekleyeceğimiz filmi Last Call olacak. Steven Bernstein’ın yazıp yönettiği filmde şair Dylan Thomas’ın son günlerini izleyeceğiz. Rhys Ifans, John Malkovich, Rodrigo Santoro, Romola Garai, Tony Hale ve Zosia Mamet filmin başrollerinde. Gal şair, daha 39 yaşındayken bir turne sırasında New York’ta hayatını kaybetmişti.

Red 48

Jon Keeyes’in yönettiği ve Mickey Solis’in senaryosunu yazdığı film, John Malkovich’in gelecek filmleri arasında çekimleri tamamlanan tek yapım. Filmde kendisine Michael Jai White ve Holly Taylor eşlik edecek.

Film, mülteci bir çocuğu, kötü insanların elinden kurtarmaya çalışan eski bir askerin başına gelenleri aktaracak.

The Line

Ethan Berger’in yöneteceği film henüz hazırlık aşamasında ama başrol oyuncuları belli oldu gibi… Bir üniversite öğrencisinin kural tanımayan, tehlikeli yaşamına çevresindekileri de dahil ettiği filmin oyuncuları John Malkovich, Alex Wolff, Jessica Barden, Lewis Pullman…

Wash Me in the River

Film, Machine Gun Kelly’nin başrolünü oynayacağı ve müziklerini de besteleyeceği bir yapımdı. Yönetmen Randall Emmett ve usta oyuncular Robert De Niro ile John Malkovich filmin kadrosuna katıldılar. Ancak Machine Gun Kelly, sürpriz bir şekilde filmden ayrıldı. Neler olacağını zaman gösterecek.

El Tonto

It’s Always Sunny in Philadelphia’dan tanıdığımız Charlie Day’in yazdığı ve yönettiği filmde işitme engelli bir adamın ünlü olmasını ve daha sonra elindeki her şeyi kaybetmesini izleyeceğiz. Başrollerde Travis Fimmel, Alanna Ubach, Kate Beckinsale ile birlikte John Malkovich de var.

100 Years

Malkovich’in dahil olduğu bir diğer film de 100 Years. Aslında şu anda yaşayan hemen hemen hiç kimsenin seyredemeyeceği bir proje diyebiliriz. Robert Rodriguez, birçok önemli isimden röportajlar aldı ve kurgusunu yapıp bir kasaya kaldırdı. Film 2115 yılında ortaya çıkacak.