Günümüzün en iyi kadın oyuncularından Kate Winslet, pandeminin ardından çok sık izleyeceğimiz yıldızlardan biri olacak. Gelecek Kate Winslet Filmleri ve Dizileri seçkimizde, ingiliz yıldızın yer alacağı yapımları derledik. Tamamlanan Ammonite dışında çekim süreçleri çok net olmadığı için hiçbir yapımın gösterim tarihinin belli olmadığını da hatırlatalım.

Ammonite: Kate Winslet’i gelecek yıllarda perdede ilk izleyeceğimiz film Ammonite olacak. 1800’lerin İngiltere kıyılarında fosil avcılığı yapan Mary Anning isimli bir kadının aşkı genç bir kızda bulmasını izleyeceğiz. Filmin başrolünde kendisine Saoirse Ronan eşlik edecek.

Avatar 2: James Cameron’un hazırlıklarına yıllardır devam ettiği Avatar’ın devam filmlerinde Kate Winslet de rol alacak. Seride Ronal isimli bir karakteri oynayacak Winslet’in Na’vi’lerin Metkayina klanından bir dalgıcı oynaması bekleniyor.

Black Beauty: Anna Sewell’in daha önce defalarca uyarlanan romanını bu sefer farklı bir yorumla izleyeceğiz. Film animasyon olmamasına rağmen sevgili dostumuz Black Beauty konuşacak ve seslendiren de Kate Winslet olacak. Çekimleri tamamlanan film şu anda post prodüksiyon sürecinde…

Winslet, Naya Legend of the Golden Dolphin ve Baba Yaga isimli animasyonlara da sesiyle katkı verecek.

Lee: Winslet’in en ilgi çekici rollerinden biri ise Elizabeth Lee Miller’ı canlandırdığı filmde olacak gibi. İkinci Dünya Savaşı öncesinde bir modelken, savaş sürecinde çok başarılı bir muhabire dönüşen bir kadını anlatan biofilm, gelecek yılın ödül avcılarından biri olabilir.

Mare of Easttown: Kate Winslet’i çekimleri süren dizisi Mare of Easttown’da ise bir dedektif olarak izleyeceğiz. HBO dizisinde kendisine John Douglas Thompson, Patrick Murney, Ben Miles, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett, Neal Huff eşlik edecek.