Lea Seydoux, fransız sinemasında birçok iyi filmle parlayıp, uluslararası isimlerle çalışmaya başlayınca, daha seçici olmaya başladı. Gelecek Lea Seydoux Filmleri listesine baktığımızda iyi yönetmenler ve ilginç senaryolar görüyoruz.

No Time To Die

Lea Seydoux’nun 2020’de gösterime girecek ve yine Daniel Craig’in başrolünü oynayacağı 25. James Bond filminde Madeleine Swann karakterini canlandırmaya devam edecek. Filmin konusu doğal olarak her Bond filmi gibi sıkı bir şekilde saklanırken, yönetmenin Cary Joji Fukunaga olmasının seriye farklı bir yaklaşım getireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Jeffrey Wright, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris No Time To Die’ın yıldızlarla dolu kadrosunun önemli isimleri…

The Story of My Wife

Ildiko Enyedi, çekimleri hızla devam eden yeni filminde başrolü Léa Seydoux’ya verdi. On Body and Soul ile 2017’de Altın Ayı alan ve Oscar’a aday olan Enyedi, Milan Fust’un 1942 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı. Konusu 1920’lerde geçen film, bir cafe’de otururken arkadaşına “İçeriye giren ilk kadınla evleneceğim” iddiasında bulunan bir kaptanın öyküsünü anlatacak. Filmde doğal olarak cafe’ye ilk giren isim Lea Seydoux’nun oynadığı Lizzy olacak. Seydoux’ya Gijs Naber, Louis Garrel, Josef Hader, Sergio Rubini, Jasmine Trinca eşlik edecekler.

The French Dispatch

Wes Anderson’ın yeni filmi Fransa’da geçiyor ve dolayısıyla olağanüstü oyuncu kadrosunda fransız sinemasının önemli isimlerini de görmek mümkün. 2020’de gösterime girecek filmde hayali bir fransız kentinde görev yapan amerikan gazetecilerin yaşadıklarını izleyeceğiz. Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, Bill Murray filmin Seydoux ile beraber filmde yer alacak muhteşem kadrosunu oluşturuyor.

Bütün bu isimlerin üzerine Elisabeth Moss, Lois Smith, Willem Dafoe, Bob Balaban, Henry Winkler, Kate Winslet, Jason Schwartzman, Christoph Waltz, Griffin Dunne, Denis Ménochet, Vincent Macaigne, Cécile de France, ve Rupert Friend’in de cameo’larla filme katkı vermesi bekleniyor.

Par Ce Demi-Clair Matin (On a Half Clear Morning)

Seydoux’nun bu aralar isminin geçtiği tek fransız filmi Bruno Dumont’nun hazırlıklarına yeni başladığı drama… Bir gazetecinin geçirdiği ağır trafik kazasının ardından yaşadıklarını izleyeceğimiz filmin açıklanan oyuncuları Benoît Magimel ve Blanche Gardin…