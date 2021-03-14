Game of Thrones’tan sonra kariyerine güçlü bir şekilde devam etmesi beklenen Lena Headey’in çıkışı pandemi engeline takılmıştı. Gelecek Lena Headey Filmleri ve Dizileri dosyasında, Bermuda doğumlu ingiliz oyuncunun projelerini derledik.

Gunpowder Milkshake

Navot Papushado’nun yöneteceği film, üç ayrı jenerasyondan kadın suikastçinin birbirleriyle ve kendilerine komplo kuranlarla savaşını anlatacak. Lena Headey’e bu filmde Karen Gillan, Angela Bassett, Paul Giamatti, Michelle Yeoh ve Carla Gugino eşlik edecek. Senaryosu Ehud Lavski tarafından filmin çekimleri 2019’da tamamlandı ve pandemi nedeniyle ertelemelerden sonra gösterime girmesi için post prodüksiyon aşamasının tamamlanmasını bekliyor.

Rita

The Kids Are Allright ile tanıdığımız Lisa Cholodenko Danimarka dizisi Rita’nın yeniden çevriminde başrolü Lena Headey’e verdi. Bir aile komedisi olarak ele alınacak dizide Headey, hayatın farklı zorluklarıyla mücadele eden bekar bir annenin yaşadıklarını canlandıracak. Öğretmen olarak mesleğini sürdüren Rita, hem çocuklarına hem de öğrencilerine göz kulak olacak. Headey’e başrollerde, Josh Hutcherson ve Lauren Stamile eşlik edecek.

Gypsy Moon

Gigi Gaston’un yazıp yönettiği gerilim filminde Lena Headey, komşu ailenin oğlunu ölümden kurtarmaya çalışan bir dansçının yaşadıklarını aktaracak. Çekimleri tamamlanan filmde başroller Lena Headey, Dean Scott Vazquez ve Sam Worthington’un.

Crooks

Lena Headey’in 2018’de haberleri çıkan ancak daha sonra gelişme yaşanmayan Crooks’ta da Juno Temple ile birlikte yer alması bekleniyor. Yapım, 60’lı yılların Las Vegas’ında geçen bir soygun filmi

Lena Headey, Master of the Universe’ün (ülkemizde He-Man olarak biliyoruz) yeniden çevriminde ve çocuklara yönelik bilim-kurgu dizisi New-Gen’in de seslendirme kadrosunda yer alıyor.