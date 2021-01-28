Paz Vega, Hollywood filmlerinde yardımcı rollerde, uluslararası filmlerde ise etkileyici başrollerde yer almayı sürdürecek. Oyuncuyu, pandemi nedeniyle yarım kalan filmler de dahil olmak üzere 8 filmde izleme şansı bulacağız gibi görünüyor. Paz Vega Filmleri seçkisi her türden yapımlara sahip.

American Night

New York sanat dünyasında geçen bir kara film… Koleksiyoner John Kaplan ile mafya liderlerinden Michael Rubino’nun savaşını izleyeceğiz. Çekimleri tamamlanan filmde Paz Vega, Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Jeremy Piven, Michael Madsen, Maria Grazia Cucinotta’dan oluşan renkli bir kadroya eşlik edecek.

The Jesuit

Jesuit (Cizvit) lakaplı, hak etmediği bir şekilde hapse atılan bir adamın intikam öyküsü… Kahramanımız, eşi öldürüldüğünde ve çocuğu da kaçırıldığında, intikamını almak ve oğlunu kurtarmak için tehlikeli bir plan yapar. Başrollerde Paz Vega ile birlikte Shannyn Sossamon, Ron Perlman, Tommy Flanagan, Brian Cox ve Tim Roth var.

La Casa Del Caracol

Kitabını yazmak için dağ köylerine çıkan bir yazar, bölgede yaşayan insanların bir sırrı olduğunu anlar. Araştırma yaptığı efsanelerin gerçek olduğunu kısa sürede anlayacaktır. Filmde Vega’nın yanısıra Javier Rey, Pedro Casablanc, Elvira Mínguez, Luna Fulgencio, Jesús Carroza rol alıyor.

13 Minutes

ABD’nin en çok kasırga yaşanan bölgesinde yine dev bir fırtınayla karşılaşan ve yolları kesişen 4 ailenin yaşadıklarını 13 Minutes’ta izleyeceğiz. Başrollerde Vega’nın yanısıra Amy Smart, Thora Birch, Anne Heche, Sofia Vassilieva, Laura Spencer ve Peter Facinelli var.

Emperor

Vega’nın en ilgi çekici filmlerinden biri tarihi kişilik Gent’li Johanna’nın hayatının anlatılacağı Emperor olacak. Adrien Brody, Donat Balaj, Sophie Cookson, Thomas Kretschmann, Oliver Platt, Bill Skarsgård, Eddie Marsan, Götz Otto’nun önemli tarihi karakterleri oynadığı filmde, Paz Vega da Macar Prenses Mary’yi oynayacak.

El Lodo

El Lodo, yani çamur yönetmen Iñaki Sánchez Arrieta’nın ikinci filmi. Paz Vega, Raúl Arévalo, Roberto Álamo, Susi Sánchez, Joaquín Climent’in başrollerde yer aldığı filmde memleketine dönen ve bölgedeki kuraklığı sona erdirmek için projeleri olan bir bilim insanının yerel halkla yaşadığı sorunları izleyeceğiz.

The Seville Communion

Bir hacker’ın Vatikan’ın sistemlerine girerek zor anlar yaşatmasına odaklanılan filmde Richard Armitage, John Leguizamo, Geraldine Chaplin, Paul Guilfoyle gibi deneyimli oyuncular Paz Vega’ya eşlik edecek. Filmi Sergio Dow yönetecek.

She Loves You

İspanya’da kendisini iç savaşın ortasında bulan bir kadının Sevilla’da bir başka kadınla yaşadığı ilişkiyi izleyeceğiz. Faşist rejim altında ispanyol sanat çevrelerinde yaşananları da seyretme şansı bulacağız. Paco Leon, Raul Paco, Raúl Arévalo, Candela Peña, María León, Nadia de Santiago, Maru Valdivielso, Paz Vega ile birlikte önemli rollerde karşımıza çıkacak.