46 yaşındaki usta ispanyol oyuncu Penelope Cruz, güzelliğinden ve üstün performansından hiçbir şey kaybetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Cruz, pandemi sürecini de fırsat olarak gördü ve yeni projelerde yer almayı kabul etti. Gelecek Penelope Cruz Filmleri seçkimizde 5 adet ilginç film var. Cruz’un önümüzdeki yıllardaki ödül sezonlarında adından sık sık söz edeceğiz gibi görünüyor.

355

Yıldızlarla dolu bir kadroyla çekilen casus gerilimi 355, şu anda post-prodüksiyon aşamasında… Filmi bir aksilik olmazsa 2021 yılının ocak ayında seyredeceğiz.

Simon Kinberg’in yönettiği ve Theresa Rebeck’in senaryosuna imza attığı filmin başrollerinde Jessica Chastain, Penélope Cruz, Fan Bingbing, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Sebastian Stan ve Édgar Ramírez var. Dünyayı yok etmek için harekete geçen kötüleri durdurmak için bir araya gelen farklı ülkelerden kadın casusları izleyeceğiz.

Official Competition

Çekimleri 2020’nin Ocak ayında başlayan ve Gastón Duprat ile Mariano Cohn tarafından yönetilen ispanyol komedisi, zengin bir iş insanının hayallerindeki filmi çekmek için yaptıklarını anlatıyor. Antonio Banderas, Penélope Cruz, Oscar Martínez, Pilar Castro, Irene Escolar, Carlos Hipólito, José Luis Gómez, Nagore Aranburu, Koldo Olabarri ve Juan Grandinetti gibi önemli oyuncuları bu komedide beraber izleyebileceğiz.

Madres Paralelas

Geçtiğimiz hafta hazırlıklarına başlandığı açıklanan filmle ilgili bilgilerimiz usta yönetmen Pedro Almodovar tarafından yönetileceği, aynı gün doğum yapan iki annenin yaşamını anlatacağı ve başrollerden birinin Penelope Cruz olduğu yönünde… Merakla bekliyoruz.

En Los Margenes

Kesişen hayatları anlatan film, ispanyol sinemasının iki önemli yıldızı Penelope Cruz ve Luis Tosar’ı bir araya getiriyor. Film arjantinli aktör Juan Diego Botto’nun ilk yönetmenlik denemesi…

Filmde Cruz, evini bir gün içinde boşaltmak zorunda olan bir kadını, Tosar ise ona yardım etmek isteyen aktivist bir avukatı oynayacak. Cruz aynı zamanda filmin yapımcıları arasında…

Love Child

Bağımsız sinemanın en önemli isimlerinden Todd Solondz’un yeni filminde Penélope Cruz ve Edgar Ramírez başrollerde yer alacak. Annesine olan sevgisini saplantı haline getiren genç bir çocuğun yaptıklarını izleyeceğiz.