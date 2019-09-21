Ralph Fiennes oynadığı her filme üstün oyunculuk yeteneğiyle ayrı bir tat katan, genel olarak doğru senaryolar seçtiği için çok az sayıda kötü filmi olan bir oyuncu… Gelecek Ralph Fiennes Filmleri dosyasını yaparken 8 yapımla karşılaşmak, bu yüzden bizi sevindirdi.

Bond 25 – No Time To Die

Ralph Fiennes, Bond serisinin 25. filminde M olarak karşımıza çıkacak. Daniel Craig’in yanısıra Naomie Harris, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright’tan oluşan ve daha da gelişmesi beklenen muhteşem kadroda kendisini de izleme şansı bulacağız. Gelecek nisan ayında gösterime girmesi beklenen filmin yönetmeninin Cary Joji Fukunaga olması, çekimleri biraz da uzayan filmden farklı bir hava ve öykü beklememize neden oluyor…

The King’s Man

Fiennes’in oynayacağı tek “ingiliz gizli servisleri” filmi Bond değil… The King’s Man serisinin öncesine odaklanacak filmde Fiennes T. E. Lawrence’ı oynayacak… Dave Gibbons ve Mark Millar’ın çizgi romanından uyarlanan seri, daha birçok yeni açılıma da gebe… Filmde Harris Dickinson, Daniel Brühl, Rhys Ifans, Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson, Charles Dance, Matthew Goode, Stanley Tucci, Fiennes’e eşlik edecekler. Temmuz 2019’da gösterime girmesi beklenen film, farklı sorunlar nedeniyle 2020’ye kaldı gibi…

The Dig

The Dig, bir arkeoloji filmi… Fiennes, Lily James ve Carey Mulligan gibi iki yetenekli ve güzel oyuncuyla başrolleri paylaşırken, tarihin en büyük arkeolojik buluşlarından birini yapan Basil Brown’ı canlandıracak. Brown, 1939’da, 7. yüzyıldan kalan bir Anglo-Saxon gemisini bularak, Britanya Adaları’nın tarihini değiştirmişti.

Hallelujah!

Yönetmen Chris Addison’ın komedi filminde Ralph Fiennes klasik müzik tarihinin en önemli bestecilerinden Frideric Handel’i canlandıracak. Jon Croker ve Nicholas Adams tarafından yazılan senaryo, 18. yüzyılda Londra ve Dublin’de geçiyor. Handel’in olağanüstü bestelerini bilen ancak alkolik ve aksi bir insan olduğunu bilmeyenler filmde eğleneceklerdir. Oyunculardan sadece Fiennes belli…

The Farnsworth House

İki çok iyi oyuncuyla romantik bir film izlemek senaryo nasıl olursa olsun her zaman sinemaseverler için sevindiricidir. Maggie Gyllenhaal ile Fiennes’i karşılıklı izlemek herkesi heyecanlandıracaktır. ABD’nin mimarlık tarihine geçen ünlü Farnsworth House’u izleyeceği filmde iki yıldız gerçek karakterleri canlandıracaklar. Fiennes usta mimar Ludwig Mies Van der Rohe, Gyllenhaal ise Dr. Edith Farnsworth’ü perdeye taşıyacaklar. Yönetmen koltuğunda Richard Press oturacak.

The Forgiven

The Forgiven, Lawrence Osborne’un aynı isimli romanından John Michael McDonagh tarafından uyarlanacak. Ralph Fiennes, Mark Strong, Caleb Landry Jones ve Saïd Taghmaoui başrollerde… Fas’ta Atlas dağlarında başlayan ve bir villada biten öykü Calvary ve The Guard’la rüştünü kanıtlayan kardeş McDonagh’ın yeteneğiyle ilginç bir hal alacaktır.

The Menu

Alexander Payne’in korku/komedisi Ralph Fiennes ve Emma Stone’u bir araya getiriyor. Diğer oyuncuları belli olmayan filmde uzak bir adada ünlü bir restoranı ziyaret eden genç bir çiftin yaşadığı sürprizleri izleyeceğiz. Fiennes filmde gizemli şefi oynayacak.

The Voyage of Doctor Dolittle

Hugh Lofting’in The Voyages of Doctor Dolittle’ından uyarlanan filmde yönetmen Stephen Gaghan… Çekimleri tamamlanan ve post prodüksiyon aşamasındaki filmde Robert Downey Jr., Doctor Dolittle’ı oynayacak. Bir doktorun hayvanlarla konuşma yetisini kazanmasıyla yaşadıklarını anlatan filmde Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent rol alacak… Ralph Fiennes filmde hayvan karakterlerden birinin sesi olacak… Karakterlere seslerini verenler arasındaysa John Cena, Marion Cotillard, Carmen Ejogo, Selena Gomez, Tom Holland, Rami Malek, Kumail Nanjiani, Craig Robinson, Octavia Spencer, Emma Thompson ve Frances de la Tour’dan oluşan mükemmel bir kadro var… Film 2020 ocak ayında gösterime girecek…