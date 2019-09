Genç aktörün Twilight serisinden bu yana bu kadar mesafe kat etmesi, kimsenin tahmin edemeyeceği, öngöremeyeceği bir durumdu… Gelecek Robert Pattinson Filmleri listesini yaptığımızda, iyi yönetmenler, iyi senaryolar ve iyi oyuncu kadroları görüyoruz…

2019’u The Lighthouse, The King ve Waiting for the Barbarians’la geçiren Pattinson’ın önünde kesinleşen ve kesinleşmeye yakın 4 film var…

The Devil All the Time

The Devil All the Time Donald Ray Pollock’un aynı adlı romanından uyarlanan bir Antônio Campos filmi… Tom Holland ve Sebastian Stan’ın da yer alacağı filmde İkinci Dünya Savaşı sonrasına odaklanacağız. Çekimleri nisan ayında sona eren filmin 2020’de vizyonda olması bekleniyor.

The Stars at Noon

Robert Pattinson’ın Claire Denis ile High Life’ın ardından bir kez daha bir araya geleceği film, Denis Johnson’ın romanından uyarlama… Roman, gizemli bir kadının 1984 yılının Nikaragua’sında tutkulu öyküsünü anlatacak. Filmde henüz sadece Pattinson’un rolü belli olmuş durumda…

Tenet

Pattinson’ın Christopher Nolan‘ın yönetmen koltuğunda bulunduğu Tenet’te Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Micheal Caine, John David Washington, Dimple Kapadia gibi isimlerle nasıl bir performans sergileyeceği gelecek yılın en büyük sorularından biri… Bir casus draması olduğu dışında çok ayrıntısı açıklanmayan film, Pattinson’ın sinema yaşamında yepyeni bir boyut da açacak gibi…

Batman

Pattinson’un Batman’i oynayacağı Twilight serisinin ardından açıklansa, büyük tepki alacağı kesindi… Ama artık kendini çok farklı rollerde kanıtlamış bir kara şovalye olacak… Filmin serinin bir parçası değil, Aquaman ve Shazam gibi tek bölümlük bir film olacağı söylentileri yaygın… DC serilerde istediği başarıyı elde edemeyince tek filmde biten öykülere odaklanacak gibi… Matt Reeves’in Planet of the Apes’teki başarısı düşünüldüğünde, umutlanmamak elde değil…