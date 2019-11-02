Sam Esmail, Mr.Robot’un final sezonuyla birlikte, farklı projeler peşinde koşmaya başlayacak. Gelecek Sam Esmail Dizileri ve Filmleri dosyamızda bu yapımları derledik.

Briarpatch

Sam Esmail’in yapımcı olarak yer aldığı, Andy Greenwald’ın yürütücü yapımcı olduğu Briarpatch, ilk bölümlerinin gösterimini Toronto’da yaptı. Rosario Dawson’ın başrolünü oynadığı dizi, bir kadının doğduğu kente geri dönmesini ve öldürülen polis kızkardeşinin başına gelenleri araştırmaya başlamasını anlatıyor. Dizi USA Network’te yayınlanacak…

Angelyne

Sam Esmail, eşi Emmy Rossum ile birlikte Los Angeles’ın ilginç kişiliklerinden biri olan Angelyne’in öyküsünü anlatacak. Gary Baum’un Hollywood Reporter’da yer alan araştırmasının senaryolaştırması sonucunda uyarlanacak öykü, farklı bir meşhur olma hikayesini anlatacak. Renee Goldberg isimli bir kadın şarkıcının Los Angeles’ta açık hava reklam mecralarında kendi reklamını yaptıktan sonra olay haline gelmesi ve yaşadıklarını Esmail ve Rossum birlikte seyirciye aktaracak. Rossum’un yapımcılığını yaptığı ve başrolü oynayacağı mini dizinin 2021 gibi ekranlarda olması bekleniyor.

İsimsiz Bermuda Şeytan Üçgeni Filmi

2017’de ortaya çıkan haberler Esmail’in dünyanın en gizemli bölgelerinden Bermuda Şeytan Üçgeni üzerine bir film yapacağı yönündeydi. Filmle ilgili son dönemde çok bir haber çıkmasa da Esmail’in çalışmalarının hala sürdüğü belirtiliyor. Miles Millar ve Alfred Gough’un yazdığı taslak senaryolar üzerinde çalışmalar sürüyor.

Metropolis

Sam Esmail’in en heyecan verici projesi ise 2016’dan bu yana üzerinde çalıştığı Metropolis… Fritz Lang’in 1927 tarihli klasik bilim kurgusunu yeniden ele alacak dizinin çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Esmail, Mr.Robot sona erdikten sonra bu diziye tamamıyla konsantre olacak ve hayata geçirecek. Dizide de, filmdeki gibi gelecekte teknolojinin büyük bir endüstriyelleştirme hareketine ve robotların insanların yerine geçmesine neden olmasına yol açtığı dönemi izleyeceğiz. Esmail’in dizinin prodüksiyon masraflarını karşılamak için bölüm başına 10 milyon dolarlık bir bütçesi olacağı söyleniyor.