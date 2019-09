Sarah Paulson ismini duyduğunuzda “Zor rollerin oyuncusu” tanımını yapmak yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Güzelliği ve yeteneği kendisine çok farklı bir yol açabilecekken, arada sırada yanlış roller seçse de, hep kendini zorlayan karakterleri önceliğine alması takdir edilecek bir durum. Gelecek Sarah Paulson Filmleri ve Dizileri seçkisi yaptığımızda yine zor roller görmemiz rastlantı değil.

The Goldfinch

Toronto’da galasını yaptıktan sonra bu hafta gösterime giren The Goldfinch, John Crowley’nin yönettiği, 2013 tarihli aynı isimli Donna Tartt romanının uyarlaması… Ansel Elgort’un annesini bir terör saldırısı sonucunda kaybetmiş bir genci canlandırdığı filmin kadrosu çok çarpıcı… Nicole Kidman ve Luke Wilson, Elgort’un ailesini oynarken, Paulson Xandra isimli bir seks işçisine hayat verecek. Oakes Fegley, Aneurin Barnard, Finn Wolfhard, Jeffrey Wright, yardımcı rollerde… Filmin Toronto’da çok iyi eleştiriler almadığını hatırlatalım…

Ratched

Netflix dizisinde, Ken Kesey’nin daha önce sinemaya uyarlanarak tarihe geçen 1962 tarihli romanı One Flew Over the Cuckoo’s Nest’in farklı bir versiyonunu izleyeceğiz. Evan Romansky’nin yarattığı dizide Sarah Paulson’ı “Hemşire Ratched” olarak seyretme şansı bulacağız. Genç ve idealist bir hemşirenin nasıl canavarlaştığını Paulson’ın karakteri üzerinden gözlemlerken Judy Davis, Harriet Sansom Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Amanda Plummer da farklı rollerde karşımıza çıkacaklar…

5 Oscar ödüllü 1975 tarihli uyarlamanın yerini doldurmak çok zor olsa da, ilginç bir yorum ve deneyim olacağı kesin…

Mrs. America

Cate Blanchett, kadın hakları hareketine karşı çıkan bir kadını oynayacağı dizide karşısında Sarah Paulson, Uzo Aduba, Rose Byrne, Kayli Carter ve Ari Graynor’ı bulacak. Gelecek yılın en tartışılacak dizilerinden biri olmaya şimdiden aday sayabiliriz. Dahvi Waller’ın dizisinin 2020’nin başında yayında olması bekleniyor.

Impeachment: American Crime Story

Sarah Paulson’un American Crime Story’nin bu sezon Monica Lewinsky skandalını konu alan Impeachment: American Crime Story’de yer alacağını da hatırlatalım. Dizide Linda Tripp’i canlandıracak Paulson’a Monica Lewinsky’yi oynayacak Beanie Feldstein eşlik edecek. Dizi Jeffrey Toobin’in A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President kitabından uyarlandı.

Run

Sarah Paulson’un en iyi performanslarından büyük bir bölümü gerilim ve korku yapımlarında geliyor. Yönetmen Aneesh Chaganty’nin gerilim filmi Run, evde eğitim gören bir kızın, annesinin kendisinden büyük ve karanlık bir sır sakladığını düşünmesini ve buna bağlı gelişen olayları aktarıyor. Paulson’a Kiera Allen, Pat Healy, Erik Athavale, Bradley Sawatzky ve Onalee Ames eşlik ediyor. Çekimleri tamamlanan ve post-prodüksiyon aşamasındaki film 24 Ocak 2020’de ABD’de gösterime girecek.

Paulson’un bu yıl bir DreamWorks animasyonu olan Abominable’da seslendirme kadrosunda yer aldığını da hatırlatalım.