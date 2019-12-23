Alman babası ve amerikan annesiyle hayata 1991’de Berlin’de merhaba diyen Zazie Beetz, okulunda tiyatro oyunlarında başlayan oyunculuk yaşamında buralara geleceğini pek tahmin etmiyor olabilir… Beetz, kısa filmler ve pek de iyi olmayan dizilerde oynadıktan sonra 2016’da Donald Glover dizisi Atlanta’da rol almasıyla hayatı değişti. Bu yüzden gelecek yıllarda gösterime girecek Zazie Beetz Filmleri ile ilgili bir seçki yaptığımızda güçlü bir sıralamayla karşılaşıyoruz.

Seberg

Dünyada gösterime giren ancak henüz ülkemiz kıyılarına ulaşmayan Seberg’de Kara Panterler’in lideri, Malcolm X’in kuzeni Hakim Jamal’ın karısı Dorothy Jamal’ı canlandırdı… Film pek iyi eleştiriler almasa da Beetz’in kısa sürede iyi performans sergilediği söyleniyor.

Nine Days

Edson Oda’nın filmi yönetmenin ilk uzun metrajı olacak. Ruhları bir iş görüşmesi yapar gibi mülakata tabi tutan ve doğup doğmayacaklarına karar veren bir adamın öyküsünü izleyeceğiz. Başrolde Winston Duke var. Zazie Beetz kendisine Bill Skarsgard, Benedict Wong gibi isimlerle yardımcı olacak… Henüz net belli olmasa da 2020’e gösterime gireceği konuşuluyor…

Still Here

Beetz’in yer alacağı farklı yapımlar arasında bir de gerilim var… Christian Baker isimli bir gazetecinin kayıp bir çocuğu aramasıyla başlayan bir öyküyü izleyeceğiz. Filmin yönetmeni Vlad Feier, Johnny Whitworth ve Zazie Beetz post prodüksiyondaki filmin iki başrolü…

Invincible

Amazon’un animasyon dizisi Invincible babası dünyanın en güçlü süper kahramanı olan bir çocuğun yaşadıklarını anlatacak. Robert Kirkman ve Cory Walker’ın yarattığı karakter Steven Yuen, J.K. Simmons, Mark Hamil, Sandra Oh, Seth Rogen ve Zazie Beetz gibi güçlü bir seslendirme kadrosunu bir araya getiriyor.

Extinct

Zazie Beetz, Extinct isimli animasyon filme sesiyle destek verecek. Flummel isimli yaratıkları izleyeceğimiz filmde seslendirme kadrosunda Adam DeVine, Ken Jeong ve Rachel Bloom da var…

X-Force veya Domino Filmi

Deadpool 2’yi seyreden herkes Domino’nun hikayesi film olmalı görüşünde birleşti. Ancak henüz net bir gelişme yok… Film için çalışmalara şimdi başlansa bile 2022’den önce hazır olmayacağı da açık…