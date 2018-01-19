Sundance 2018’de ilk gösterimini yapacak Genesis 2.0 insanlığın ve bilimin geldiği noktayı takip etmek açısından mutlaka bulunup izlenilmesi gereken bir belgesel… İsviçreli Christian Frei ve rus Maxim Arbugaev’in ayrıntılı bir araştırmayla filme aldığı konu, sadece arkeologları veya paleontolojistleri değil, insanlığın geleceğini ilgilendiriyor.

Sibirya’da küresel ısınmayla eriyen buzul bölgelerde avcılar yerin üstündeki canlı avları bir kenara bırakıp, yerin altına odaklanmış durumda… Kendilerine yüksek miktarda para kazandıracak mamut kalıntıları için büyük bir arayış içindeler… Amaç, buzullaşmanın da etkisiyle, üzerinde genetik artıkların bulunduğu mamut kemiklerini bulmak. Çünkü Jurassic Park’ta bilim-kurgu olarak izlediğimiz hayallerin peşinde koşan bilim adamları bu kemiklere onbinlerce dolar ödüyor.

Filmin fragmanı çok ilgi çekici… Ülkemizdeki belgesel festivallerinin de dikkate alıp gösterim programlarına almalarını umuyoruz.