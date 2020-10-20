Batman karakterini oynamak birçok oyuncunun kariyerinde yeni aşamalara geçmelerine yol açtı; George Clooney bunlardan biri değil. Deneyimli aktör, yaşadığı zorlu dönemi anlattı:

“Batman ve Robin’in ilk eleştirilerini okumaya başladığımda zor günler geçireceğimi anladım. Filmin başarısızlığından benim sorumlu tutulacağım açıktı, öyle de oldu. Out of Sight’ın senaryosu elime geldiğinde ve rolü aldığımda filmin başındaki yönetmen “Clooney oyuncu değil” diye terk etmişti. Neyse ki Steven Soderbergh’i ikna ettik”

“Steven, son iki filminin, ben de Batman & Robin’in başarısızlığını yaşamıştık. Sırtımız duvara dayalıydı. ER’daki rolümü henüz bırakmamıştım ve herkes “TV’den sinemaya geçebilir mi?” diye soruyordu. Out of Sight kariyerimi kurtardı.”