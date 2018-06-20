Bir süredir George Clooney‘nin yönetmenlik kariyeri iyi gitmiyor. 2013’te iyi bir kadroyla çektiği 2. Dünya Savaşı filmi The Monuments Men de, geçen yıl vizyona giren kara komedi filmi Suburbicon da hem gişede batmış, hem de olumsuz eleştiriler almıştı. Bunun üzerine Clooney TV’ye dönmeye ve Catch-22 dizisinin ilk iki bölümünü çekip dizide rol almaya karar vermişti. Bu dizinin hazırlıkları devam ederken Fox stüdyosu Clooney’e Echo adlı filmin yönetmenliğini teklif etti.

Shawn Levy‘nin şirketinin yapımcılığını üstlendiği Echo adlı bilimkurgu filmini Christopher MacBride kaleme aldı. Orijinal senaryo drone uzmanı bir adamın sevdiği kadının gerçek kimliğinden şüphelenmeye başladığında bozulan psikolojisine, geçirdiği krizlere odaklanıyor. Şimdiye dek yönettiği tüm filmlerin senaryolarına da el atan ve bu filmlerinde rol alan Clooney’nin Echo‘nun senaryosuna dokunup dokunmayacağı, merkezdeki adamı oynayıp oynamayacağı şimdilik bilinmiyor. Bakalım Clooney teklifi kabul edecek mi. Aktör bu yıl Catch-22 dizisiyle meşgul olacak. Dizi 2019’da FX’te yayınlanacak. Echo ancak 2019’da çekilebilir.