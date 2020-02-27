George Clooney, reklamlarında oynadığı Nespresso markasının Guatemala’daki kahve tarlalarında çocuk işçi çalıştırmasının ortaya çıkmasının ardından özür diledi…

Gazeteci Anthony Barnett tarafından Channel 4’da yayınlanan belgeselde, dünyanın farklı bölgelerindeki çocuk işçi sorunu ele alınıyordu. Belgeselin bir bölümünde Nespresso’ya Guatemala’dan kahve çekirdeği sağlayan tarlalardaki koşullar incelendi. Görüntüler ve belgeler, şirketin rekabette öne geçmek için çocuk işçi çalıştıran üreticilerle çalıştığını gösterdi.

Markanın yetkilileri “Gerekli önlemleri alacağız” açıklamasını yapmasına rağmen, Nespresso’nun reklamlarında 4 yıldır oynayan George Clooney de haklı tepkilerden nasibini aldı.

Clooney yaptığı açıklamada “Üzüldüm ve şaşırdım. Marka benimle bu konulara dikkat ettiklerini gösteren belgeleri sunarak anlaşma imzalamıştı. Kendim de tarlalarda büyüdüm. Rainforest Alliance, Fair Trade International ve the Fair Labour Association ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Birlikte çalıştığım markalara daha çok dikkat etmeliydim, özür diliyorum” sözleriyle yaşadığı kızgınlığı dile getirdi.