Netflix’in belgeseli The White Helmets, George Clooney tarafından kurmaca bir filme uyarlanacak. Clooney’nin filmi yönetip yönetmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Aktör belgeselin haklarını satın aldı, Grant Heslov’la birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek. Orlando von Einsiedel’in yönettiği The White Helmets belgeseli üç bin gönüllünün Suriye’den insanları savaştan kurtarmaya çalışmalarını anlatıyor. White Helmets adlı bu grup beş yılda 60 bin kişiyi kurtarmış, 150 üyesini savaşta yitirmişti. Filmin ne zaman çekileceği henüz bilinmiyor. Clooney daha önce Ortadoğu’yu konu alan Syriana filminde rol almış, İran’dan Kanadalıların kurtarılmasını konu alan Ben Affleck filmi Argo‘nun yapımcılığını üstlenmişti. Netflix bu belgeseli eylül ayında yayınlamıştı.