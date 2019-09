15 yıllık Disney CEO’su Bob Iger, yazdığı kitapta George Lucas’ın Force Awakens’ın senaryosu ortaya çıktığında çok rahatsız olduğunu anlattı. Iger, The Ride of a Lifetime: Lessons Learned From 15 Years as CEO of the Walt Disney Company isimli kitabında durumu şu cümlelerle aktardı:

“George Lucas sesini hiç yükseltmedi ama yeni trilojiden nefret ediyor. Kendisinin yazdığı ve Disney’e teslim ettiği senaryoların çekilmesini tercih edeceğini biliyorum. Kira isimli bir Jedi Padawan’ın sürgündeki Luke Skywalker ile olan maceralarını çekmek istiyordu. Biz başka bir yolu tercih ettik.”

“Disney’in senaryosunu öğrendiği ilk toplantıda kendini kandırılmış hissetti. Üzülmüş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Ve bütün bu süreç onun için hiç kolay olmadı. Biraz da gereksiz bir yere çok kötü başladık. Onun senaryolarını çekmek zorundayız gibi bir sözleşme maddemiz yok. Ama bunu ona daha doğru anlatmalıydık ”

Bu sözlerin son üçlemeyi seven ve sevmeyen Star Wars fanları arasında yeni bir tartışmayı alevlendireceği çok açık.