Mad Max: Fury Road’un beşinci yılına girdiğimiz bugünlerde, George Miller ayrıntılı bir röportajla serinin devamıyla ilgili görüşlerini anlattı.

Yönetmen, yarattığı karakter hakkındaki görüşlerini Joseph Campbell’ın eserleri ve teorileri üzerine oturttu:

“Furiosa’nın önünde iki yol var. Birisi herkesin mutlu olduğu bir ütopya… Pek ilginç bir öykü değil. Zaferden sonra yapacağı ilk şeyin yukarı çıkıp suyu açmak olacağını düşündüm. Siyasi olarak yeni bir açılım/anlaşma (New Deal) olacağı belliydi.”

“Campbell, bugünün kahramanının yarının tiranı olacağını yazar. Kahraman değişimi yaratır. Ama er geç kendi çıkarları herkesin iyiliğinin önüne geçer. Kahraman yarattığı yeni şeye çok bağlanır, sahiplenir. Ortodoksluğun kendisi olur. Kendi doğmasını geliştirir ve korumaya başlar. Bu tip şeylerin ritmi budur”

“Ama Furiosa’nın bu tuzağa düşeceğini de düşünmüyorum. Immortan Joe’yu gördü. Tahminim o da aynı süreçten geçmiştir. Joe da ilk başlangıçta kahraman bir karakter olabilir”

George Miller’ın ayrıntılı röportajına bu adresten ulaşabilirsiniz.