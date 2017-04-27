George Miller: Gitarist “Doof Warrior” Yeni Mad Max Filminde Var

George Miller Independent’a konuştu ve Mad Max: Fury Road hakkında ayrıntılar verdi. Hangi karakterlerin yeni bölümde yer alacağını açıkladı.

– Mad Max bölümleri arasında beynimi reboot etmek zorundayım. Bu arada karakterler beynimin arka bölümlerinde birlikte zaman geçiriyorlar ve yeni hikayeler yaratıyorlar. Uzun aralar verdikten sonra hızlı bir şekilde çalışmaya başlamak kolay oluyor.

– Bir devam filmi ve iki film daha düşünüyoruz. Altmetinlere daha konsantre olup, karakterlerin buraya kadar geldiklerinde yaşadıklarına da odaklanacağız. Spin-off gibi değil, birbirinin içine geçmiş farklı hikayeler gibi düşünün.

– Max ve umarım Furiosa geri dönecek. Gitar çalan “Doof Warrior” da geri dönecek. Onun annesinin kim olduğunu biliyorum. Kör ve sağır bir şekilde kıyameti nasl atlattığını biliyorum. Onun tüm hikayesini çok iyi biliyorum. Eğer bir film daha çekersek “Doof Warrior” orada olacak.