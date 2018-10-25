Yıllarca Mad Max: Fury Road filmiyle meşgul olan George Miller bu filmini vizyona çıkardıktan sonra setlere dönmek için pek acele etmedi. Fury Road‘tan beri yönetmenin sıradaki filmi merakla bekleniyor. Bunun Fury Road‘un devamı olmayacağını yönetmen açıklamıştı, Miller devam filminden önce başka bir film çekmek istiyordu. Bugün Miller’ın yeni projesi duyuruldu: Three Thousand Years of Longing, diğer adıyla Djinn. Haberlere göre bu film yönetmenin önceki filmlerinden, özellikle Fury Road‘tan epey farklı olacak, epik bir aşk öyküsüne odaklanacak. Ne yazık ki filmle ilgili başka bir ayrıntı verilmedi. Miller’ın senaristliğini de üstlendiği bu film sıradaki filmi olacak. Bu yüzden çok geçmeden projeden yeni haberler gelecektir.