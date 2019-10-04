Games of Thrones’un son sezonunu iyi bulmayanlar ve yetersiz kaldığını söyleyenler arasına bizzat GOT evreninin yaratıcısı George R.R. Martin de katıldı:

“Yıllardır üzerinde çalıştığım altıncı ve yedinci kitaplar dahil edilebilseydi, dizi daha uzun sürebilirdi. HBO’nun, kitaplara sadık kalmak için daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Diziyi en azından 5 sezon daha uzatabilirlerdi”

“HBO ile çok karşıya geldik. Pazar araştırmalarıyla diziye yön vermek istediler. Stüdyo ve kanal işine karışınca çok geriliyorsun. Araştırmalarda sonuçları iyi çıkıyor diye, öyküyle hiçbir ilgisi olmayan bir şeyi önerebiliyorlardı. Şu karakter çok seviliyor, hadi ona birşey yaptıralım, sık duyduğum bir cümleydi”

“Kitaptan diziye aktarılırken kaybolan ayrıntılar bende travmatik etki yaptı. Yaratıcı bakış açıları arasında farklılıklar, çok sayıda tartışmaya yol açıyordu.

“Benioff ve Weiss final sezonunu 6 bölümde bitirdiler. Kitaplar hazır olmasa da 3000 sayfa taslak malzemem bulunuyordu. Onlara diziyi istedikleri kadar uzatacak malzeme sağlayabilirdim”