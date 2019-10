Game of Thrones dizisinin sona ermesinin ardından diziyle alakalı beş farklı spinoff projesi gündeme gelmişti. Bu projelerden ete kemiğe bürünen ise şimdilik ismi açıklanmayan ama isminin The Long Night...

Entertainment Weekly'ye konuşan George R.R. Martin, Game of Thrones serisinin son iki kitabı The Winds of Winter ve A Dream of Spring'i anlattı....