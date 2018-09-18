Son sezonunun çekimleri tamamlanan ve post prodüksiyona geçen Game of Thrones’ta serinin yazarı ve evrenin yaratıcısı George R. R. Martin’den sitem eden açıklamalar geldi. Emmy’lerin kırmızı halı geçidinde soruları yanıtlayan Martin, dizinin uzunluğu hakkında farklı tercihleri olduğunu söyledi.

“Dizi devam etmeli miydi? Ben bilmiyorum, Dan ve David’e sorun. Sanırım bir hayatları olmasını tercih ettiler. 11, 12, 13 sezon devam edebilirdik. Ama bu konuda son sözü David Benioff ve D.B. Weiss söyledi. En baştan 5 ile 7 sezon arasında bir uzunluk düşünüyorlardı. 8. sezon dizi çok başarılı olunca eklendi. 10 sezon için çok bastırdım ama onlar kazandı. Bütün oyuncuları tanıyorum. Bu konuda onları da endişeli gördüm. Hayatlarını tek bir diziye harcamak istemediller. Bunu anlayabiliorum, haklılar, hepsi çok iyi oyuncular.”