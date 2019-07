Entertainment Weekly’ye konuşan George R.R. Martin, Game of Thrones serisinin son iki kitabı The Winds of Winter ve A Dream of Spring’i anlattı. Martin, özellikle son sezona olan sert eleştirilerin kitaba ve kafasındakilere etki etmediğini belirtti.

– Internet, her şeyi daha önce hiçbir medyanın etkilemediği kadar etkiliyor. Örneğin eskiden Jon Snow’un anne babasını 100 kişiden ancak 1 kişi doğru tahmin edebilirdi. Romanı bitirdiğinde de 100 kişiden 99’u için sürpriz son yaşanırdı. Şimdi o 1 kişi, doğru tahminini sosyal medyada yayınlıyor, herkes okuyor “mantıklı” diyor ve eserin sonunda da kimse şaşırmıyor.

– Eğer bu yorumları okuyup, birileri doğru tahmin etti diye olayları değiştirmeye başlarsan, bu sefer tüm yapı çöküyor. Bu yüzden diziyle ilgili yorumları, teorileri hiç okumadım. En baştan beri yazmak istediğim kitapları yazıyorum. Beğenip, beğenmemek onların bileceği iş.

– Kitapların sonu diziyle aynı mı olacak. Evet ve hayır, ve evet ve yine hayır. Şunu hatırlatmam lazım, ben David ve Dan’den çok farklı bir mecrada çalışıyorum. Bunu unutmayın. Evet yıllar önce ikisine kafamdakileri anlattım. Ve evet bazılarını alıp uyguladılar. Tabi bir yandan da farklılıklar var. Kitaplar ve dizi yan yana ilerleyen iki alternatif gerçeklik gibi oldu. Kendi versiyonumu yapmalıyım ve şimdi de bunu yapıyorum.

– Herkes kitapların ne zaman biteceğini soruyor. Bitince bitmiş olacak.