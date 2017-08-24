George R.R. Martin’i yazarlığını ilerletmeye çalıştığı yıllarda bir TV dizisinin yapımcıları reddetmiş. Game of Thrones’un usta yazarından dinleyelim:

“Hayatımda hedeflerimi tam belirleyemediğim bir dönemde Star Trek: The Next Generation’ın kadrolu senaryo yazarı olmak için başvurdum. Yapımcılardan biriyle görüşmek için ofislerine gittim. Neyse ki kısa bir görüşme oldu. Bana “Kim olduğunu bilmiyorum. Yaptığın işleri anlat” dedi. Ben de Twilight Zone’da yazar olarak çalıştığımı, kısa öykülerim olduğunu ve romanlar yazdığımı söyledim. “Bilim-Kurgu’ya özel bir ilgim var ve bu konuda iddialıyım” da dedim. Bana verdiği yanıt “Star Trek bir bilim-kurgu dizisi değil. Star Trek insanlar hakkında bir dizi” dedi. Foton Torpedolar ve yıldız gemileri beni yanılttı demek diye düşündüm. İşi alamadığımı söylememe gerek yok sanırım.”

Star Trek’in ismi George R.R. Martin tarafından açıklanmayan yapımcısı, bu kararıyla TV tarihini değiştirdiğini bilemezdi tabi ki…