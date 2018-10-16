Hollywood, tarihe geçen anları, usta yönetmenler ve oyunculara teslim ederek filmlerini yapmayı sever. Vimeo’nun yetenekli kullanıcılarından Zackery Ramos-Taylor, sıkı bir arşiv çalışmasıyla bu önemli filmlerden çarpıcı anları bir araya getirmiş. Based On A True Story (Gerçek Bir Öyküden Uyarlandı) videosu ortaya çıkmış.

Videoyu izlediğinizde Hollywood’da yönetmenlerin, sanat yönetmenlerinin ve prodüksiyon tasarımcılarının işlerini ne kadar iyi yaptığını anlıyorsunuz.