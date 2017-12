Sinemaya yansıyan gerçek yaşamları anlatacağımız yazı dizimizde ilk konuğumuz cesaretiyle öne çıkan bir isim, Frank Serpico…

Film: Serpico, 12 Angry Men ve Dog Day Afternoon gibi kült filmlerin efsane yönetmeni, yakın zamanda hayatını kaybeden Sidney Lumet ustanın bir başka başyapıtıdır. Film yazar Peter Maas’ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanır. Filmin başrolünde ilk önemli çıkışını 1971 tarihli The Panic In Needle Park adlı filmdeki eroin bağımlısı Boby, 1972’de Coppola’nın The Godfather’ında Michael Corleone karakterine hayat veren, günümüzün Robert De Niro ile birlikte yaşayan en büyük oyuncusu olan Al Pacino yer alır. Serpico ise filmin baş karakteri Frank Serpico’dan alır.

Gerçek Hayat: Polis akademisini büyük bir heyecanla bitiren genç polis Frank Serpico, New York’un karanlık ve yozlaşmış sokaklarına atılmak için çok heyecanlıdır. Ancak yozlaşmışlığın ve kirliliğin sadece sokaklarda değil ekip arkadaşlarından amirlerine tüm polis teşkilatında olduğunu görmesi çok zamanını almayacak ve gerçek adaleti sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Serpico’daki performansı ile Al Pacino ilk en iyi erkek oyuncu adaylığını elde eder.

Gerçek Karakter: 81 yaşına gelen Gerçek Frank Serpico hayatını Avrupa’da dolaştıktan ve bir süre İsviçre’de yaşadıktan sonra, şu sıralarda New York, Columbia’da sürdürüyor. Filmin çekimlerinde Al Pacino ile tanışır ve ona danışmanlık yaptı. Filmin sloganı ise vizyona girdiğinde çok tartışılmış ve Serpico’nun hatırlanmasını sağlamıştır. “Ekip arkadaşlarına göre o yaşayan en tehlikeli insandı, yani dürüst bir polisti”.