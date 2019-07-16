Uzun süredir Hollywood’da bir Barbie filmi çekmek için çalışmalar vardı. Dünyada güzelliğe bir standart koyduğu için ağır eleştiriler alan ve satışları eskisine göre çok düşen plastik bebeğin öyküsü pek alışılmadık bir ekiple sinemaya uyarlanacak.

Bir Barbie filmi söz konusu olduğunda Hollywood’un ticari filmler çeken yönetmenleri daha çok akla gelse de, Warner Bros bağımsız sinemanın yıldızlarına yönelmeyi tercih etti. Filmin senaryosunu Greta Gerwig ve Noah Baumbach birlikte yazacaklar. Filmi de büyük bir olasılıkla Gerwig yönetecek.

Daha önce filmin yapımcıları arasında yer alan Margot Robbie’nin başrolü oynayacağı düşünülüyor ama kesinlik kazanmadı.