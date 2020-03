Sinema tarihinin en bilinen ve çok dinlenen soundtrack’lerinden biri filmi seyreden hemen herkesin bildiği gibi Ghostbusters’ın… Hikaye yeniden ele alınıp, yeniden çevrime karar verildiği andan itibaren, Ghostbusters: Afterlife ismi verilen filmin başarısı kadar, müziklerinin de nasıl olacağı merak ediliyor. Yapımcılar bu konuda deneyimli bir ismi, Rob Simonsen’i görevlendirdiler…

Love, Simon, Nerve, Foxcatcher, The Upside, (500) Days of Summer, The Spectacular Now gibi filmlerin müziklerinden tanıdığımız Simonsen, çalışmalara başladı. Orijinal filmin Elmer Bernstein imzalı soundtrack’inin başarısını yakalamak zor bir görev… Daha önce yönetmen Jason Reitman’ın iki filminin, Tully ve The Front Runner’ın müziklerini yapan Simonsen’in nasıl bir çalışma oluşturduğunu 10 Temmuz 2020’de anlayacağız.