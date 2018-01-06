Gillian Anderson geçen yıl ekranlara American Gods dizisiyle dönmüştü. Bu dizide Media’yı oynayan Anderson’ın teklifi kabul etmesinin nedeni dizinin arkasında Bryan Fuller’ın oluşuydu. Ama geçen ay Fuller’la 2. sezonun bütçesi konusunda anlaşılamadığı için Fuller da, Michael Green de diziden ayrıldılar. Bunun üzerine Anderson da diziye dönmeyeceğini açıkladı. Fuller yoksa Anderson da yok kısacası. Dizinin oyuncularından Kristin Chenoweth ise 2. sezonda oynayıp oynamama konusunda kararını henüz vermemiş. Bakalım başka ayrılık olacak mı?

Gelelim X-Files‘a. Geçtiğimiz günlerde 11. sezonuyla dönen bu epey uzun soluklu dizide yolun sonu gözüktü galiba. Zira Anderson bu dizide de rol almayacağını, X-Files defterini kapattığını açıkladı. Dizinin devam edip etmeyeceği kanalın başkanına da soruldu. “Şu an yeni sezon hakkında konuşmak için çok çok erken. Hiçkimseyle yeni sezon için konuşmadık. Yeni sezon başrol oyuncularına da bağlı. Bazen onları aradığımızda ‘Evet, yapalım,’ derler, bazense ‘hayır,’ derler,” diyor. Anderson dönmeyeceğine göre dizinin 11. sezonuyla biteceğini söylemek mümkün gibi görünüyor.