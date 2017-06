Love Me If You Dare, Tell No One, Les infideles, Rock’n Roll, Little White Lies, Mon idole filmlerinde birlikte rol alan Fransız sinemacılar Gilles Lellouche ve Guillaume Canet arayı açmadan bir filmde daha rol alıyorlar. L’amour est une fête/Love is a Celebration adı verilen filmin başrolleri Lellouche ve Canet’ye teslim edilmişti. İkiliye Camille Razat ve Xavier Beauvois eşlik ediyorlar. Cedric Anger’in yazıp yönettiği filmin çekimlerine sekiz gün önce Paris’te başlandı. Komedi türündeki film, ’82 yılının Paris’inde geçip iki polisin porno sektörüne sızmaya çalışmalarına odaklanıyor. Film 2018’de vizyona girecek.