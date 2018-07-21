Son filmleriyle bir toparlanma sürecine giren M. Night Shyamalan, Glass ile hem eski filmlerine, hem de eski formuna geri dönüyor gibi… Split ile Unbreakable’ın hikayesine geri dönen yetenekli yönetmen, Glass ile öyküyü daha da ileri götürecek gibi…

Filmin en büyük artısı yine üç başrolü… James McAvoy’u Kevin Wendell Crumb, Bruce Willis’i “unbreakable” David Dunn, Samuel L. Jackson’ı Elijah Price aka Mr. Glass olarak görmek ve oyunculuk gösterilerini izlemek yine ilginç bir sinema deneyimi olacak. Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy, Spencer Treat Clark, Luke Kirby, Charlayne Woodard ve Rob Yang gibi yine güçlü bir yardımcı oyuncu kadrosu da filmin artılarından.