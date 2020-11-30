Tarihin en hak edilmeden kazanılmış Oscar’ı olarak listelerde hep ilk sıralarda yer alan Shakespeare in Love’a bir darbede Glenn Close’dan geldi:

“Bence meslektaşların tarafından aday gösterilmek yeterli bir onur. Ama sonra insanlar performansları nasıl karşılaştırıyorlar hiç anlamadım”

“Örneğin Gwyneth Paltrow’un Central Station’daki olağanüstü kadın oyuncunun önünde (Fernanda Montenegro’dan bahsediyor) Oscar kazandığında “Ne? Çok anlamsız!” dediğimi hatırlıyorum”

“Oscar’ı kazandığın, biraz o dönemde işlerin nasıl yürüdüğüyle ilgili… Bazen her şey yolunda gidebiliyor. Halkla ilişkiler ve sizi herkesin gözüne sokabilmek için ne kadar para verdikleri de önemli. Ben kazanamadığım Oscarlar için duruma felsefi açıdan yaklaşıyorum ve çok da üzülmüyorum.

Gwyneth Paltrow’un o yıl geride bırakarak En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı adaylar Fernanda Montenegro’nun yanısıra Cate Blanchett, Meryl Streep ve Emily Watson’dı. Uzmanlar, o yıl filmin aldığı ödülleri büyük oranda Harvey Weinstein’ın kirli lobi gücüne bağladılar.