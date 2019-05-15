Yeni kurulan yapım şirketi Media Musketeers ilk projelerini açıklarken, sinefilleri heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Stanley Kubrick’in ölmeden önce yazdığı ancak çekme şansı bulamadığı God Fearing Man yıllar sonra diziye uyarlanacak.

Herbert Emerson Wilson’ın kitabından Kubrick’in senaryoya uyarladığı God Fearing Man, gerçek bir yaşam öyküsünü aktarıyor. Kanada’da bir kilisede papaz olarak çalışan bir adamın, dine ve kanunlara olan inancını kaybetmesini, kasa ve kilit açmakta ustalaşmasını ve ABD’nin en iyi soyguncularından biri olmasını izleyeceğiz.

Öykünün kitap ve senaryo haklarını alan şirket, yönetmen ve oyuncuları belirledikten sonra, 2020 başında toplam 4 saat olarak planlanan dizinin çekimlerine geçecek.