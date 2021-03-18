haber Nikolaj Coster-Waldau’lu Suicide Tourist’in Çekimlerine Başlandı Thelma ve Birds of Passage‘ın Danimarka menşeli yapım şirketi Snowglobe, Suicide Tourist adlı gizemli dramanın çekimlerine Norveç’te başlandığını duyurdu. When Animals Dream‘in yönetmeni Danimarkalı Jonas Arnby‘nin yönettiği bu filmin...