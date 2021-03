A Taste of Hunger, iki güçlü oyuncuyu Nikolaj Coster-Waldau ve Katrine Greis-Rosenthal'ı etkileyici bir öyküde bir araya getiriyor....

TV dünyasının en önemli yaratıcılarından Ryan Murphy bir politik komedi olması beklenen The Politician üzerinde çalışmalarını sürdürüyor....

Thelma ve Birds of Passage‘ın Danimarka menşeli yapım şirketi Snowglobe, Suicide Tourist adlı gizemli dramanın çekimlerine Norveç’te başlandığını duyurdu. When Animals Dream‘in yönetmeni Danimarkalı Jonas Arnby‘nin yönettiği bu filmin...

A Star Is Born filmi beklenmedik bir başarı elde ediyor. Bradley Cooper‘ın senaristleri arasında yer aldığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği bu yeniden çevrim gittiği her yerden (Toronto, Venedik vs)...