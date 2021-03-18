18 Mart 2021 157 görüntüleme
Nick Cassavetes, Boston Teran’ın aynı isimli romanından uyarladığı God Is A Bullet isimli filminde bol yıldızlı bir kadro kurdu.
Jamie Foxx, Nikolaj Coster-Waldau, January Jones, Maika Monroe, Andrew Dice Clay aksiyon/gerilimde başrolleri oynayacaklar.
Satanist bir grup tarafından eski eşi öldürülen ve kızı kaçırılan bir dedektifin, işini bırakıp kanlı bir intikam sürecine girmesini anlatacak filmde baş karakter Bob Hightower’ı Nikolaj Coster-Waldau oynayacak.
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