God Is A Bullet: Nick Cassavetes’ten Bol Yıldızlı Aksiyon

Nick Cassavetes'ten bir intikam öyküsü...
yazar: 18 Mart 2021 157 görüntüleme

Nick Cassavetes, Boston Teran’ın aynı isimli romanından uyarladığı God Is A Bullet isimli filminde bol yıldızlı bir kadro kurdu.

Jamie Foxx, Nikolaj Coster-Waldau, January Jones, Maika Monroe, Andrew Dice Clay aksiyon/gerilimde başrolleri oynayacaklar.

Satanist bir grup tarafından eski eşi öldürülen ve kızı kaçırılan bir dedektifin, işini bırakıp kanlı bir intikam sürecine girmesini anlatacak filmde baş karakter Bob Hightower’ı Nikolaj Coster-Waldau oynayacak.

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yazar: bakınız - Mar 18, 2021

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