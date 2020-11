God You Are Such a Prick, her yıl iyi bir örneğini gördüğümüz Avrupa kökenli duygusal filmlerden biri gibi görünüyor. Henüz 16 yaşındaki bir genç kızın kanser olduğunu ve çok az süresi kaldığını öğrendikten sonra hayata sarılmasını izleyeceğiz.

Film gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Anne babayı Til Schweiger ve Heike Makatsch oynarken, hayatının son günlerini güzel geçirmek isteyen Steffi’yi Sinje Irslinger canlandırıyor.