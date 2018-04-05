Mafyanın memleketinden tüm dünyanın ilgiyle izlediği diziler çıkmaya devam ederken Gomorra ve Suburra’nın yeni sezonlarıyla ilgili haberler 2019 yılını işaret ediyor.

Sky, Gomorrah’ın 15 bölümlük dördüncü sezonunun bu ayın ortasında çekilmeye başlanacağını açıkladı. 190 ülkede yayınlanan dizinin dördüncü sezonunun Napoli’nin yanısıra Londra ve Bologna’da geçmesi bekleniyor.

Merkezi Roma’da yaşanan olayları konu alan Suburra’dan net açıklamalar gelmese da ikinci sezonun yine 2019 başına hazır olabileceği konuşuluyor. Yine Barbara Petronio tarafından yazılacak olan bölümler Andrea Molaioli tarafından yönetilecek.