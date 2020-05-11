Son yılların en gerçekçi ve etkileyici suç dizilerinden Gomorrah henüz çekimlerine başlanmayan beşinci sezon ile final yapabilir. Dizinin yapımçı şirketi Cattleya’nın başındaki Riccardo Tozzi yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu:

“Dizinin yeni sezonunun çekimleri yeni bir aksilik olmadığı takdirde temmuz-eylül ayları arasında gerçekleşecek”

“Dizide Ciro Di Marzio karakterini canlandıran Marco D’Amore, daha önce belirli bölümleri yönetmişti. Bu sefer yeni sezonun ilk beş bölümünü yönetecek”

“Yeni sezon daha karanlık ve duygusal olacak. Öyküye farklı açılardan bakmayı denedik.”

“Şimdilik bu sezona final olarak bakıyoruz. Ama bilinmez, her şey olabilir. Ama şimdilik son sezonumuz olarak planladık her şeyi”