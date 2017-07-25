Birkaç yıl önce heyecanla Alien 5 filminin ön hazırlıklarıyla meşgul olan Neill Blomkamp bu projesi Fox tarafından iptal edilince kendisini kısa filmlere verdi. Bu yıl Dakota Fanning, Sharlto Copley ve Sigourney Weaver’la bilimkurgu türünde kısa filmler yapıp bu filmleri Youtube’taki hesabından yayınladı. 2015’te vizyona giren Chappie‘den beri uzun metrajlı bir film çekmeyen Blomkamp sıradaki projesini Twitter’dan duyurdu. Blomkamp, Tom Sweterlisch’in kaleme aldığı Gone World romanını Fox stüdyosu için uyarlayacak.

Roman ajan Shannon Moss’un Neavy Seal timinden bir askerin ailesinin öldürülmesini soruşturmasını, daha sonra askerin uzaylılarca kaçırıldığını ve dünyanın çok büyük bir felakete doğru ilerlediğini fark etmesini ve bu felaketin önüne geçmeye çalışmasını konu alıyor. Roman, ABD’de 2018’de satışa çıkarılacak. Ama anlaşılacağı üzere Blomkamp’ta romanın bir kopyası mevcut ve hazırlıklara da başlamış durumda. Çekim ve vizyon tarihinin henüz belli olmadığını belirtelim.