Josh Bazell‘ın kaleme aldığı Beat the Reaper romanı satışa çıkar çıkmaz New Regency şirketince hakları satın alınmış, filmin başrolü ve yapımcılığı Leonardo DiCaprio‘ya teslim edilmişti. Ama proje hazırlık aşamasında takılı kalıp da çekim aşamasına geçilemeyince projeyi HBO devraldı ama ondan sonra da film/TV filmi çekilemedi. Bugün gelen haberlere göre proje sonunda çekilecek. DiCaprio başrolü Marvel filmleriyle yıldızı parlayan Sebastian Stan‘e teslim etti. Yönetmenliği ise birkaç ay önce Gambit‘i çekmekten vazgeçen Gore Verbinski üstlenecek. Senaryoyu HBO’nun Billions dizisinin yaratıcıları Brian Koppelman‘la David Levien kaleme aldılar.

Twitter hesabımızdan projenin dizileştirileceğini yazdık sabahleyin ama sonradan yabancı sitedeki haber güncellendi. Beat the Reaper dizi olmayacak ama sinema filmi mi, yoksa HBO kanalında yayınlanacak TV filmi mi olacağı belirsiz. Film eskiden mafya için tetikçilik yapan bir adamın daha sonra doktor olması, hastahanede bir hastayı muayene ederken bu hastanın doktoru hatırlamasıyla yeni doktorun/eski tetikçinin başının derde girmesini konu alacak. Doktorun tetikçi kimliği açığa çıkınca hayatta kalma savaşı başlayacak, olaylar gelişecek. Filmin çekim tarihi henüz belli değil. Stan’i bu yıl Avengers: Infinity War, Nicole Kidman’lı Destroyer, Sam L. Jackson’lı The Last Full Measure ve Alexandra Daddario’lu We Have Always Lived in the Castle filmlerinde izleyeceğiz. Aktör sonbaharda Avengers 4‘un tekrar çekimlerinde rol alacak.