Bilindiği üzere Tom Cruise genelde dublörünü fazla kullanmayıp en tehlikeli sahnelerde bile kendisi rol alıyor. Mission: Impossible serisinin adı henüz açıklanmayan 6. filmi için gene tehlikeli bir sahne çekerken kaza geçirip yaralandı. Bugün gelen haberlere göre aktör kaza sırasında iki ayak bileğini ve kalçasını incitti ama bu incinme kolay iyileşecek gibi görünmüyor. Haberlere göre aktörün iyileşmesinin 6 hafta – 3 ayı bulabileceği yazılıyor. THR’nin haberinde çekimlerin 8-9 haftadan (2 aydan evvel) başlamayacağı yazıldı. Cruise çekimlerin 88. gününde kaza geçirdi. Çekimler ekime kadar devam edecekti. Yani daha çekilecek çok sahne var. Şimdiki plana göre çekimlere ekimde başlayıp aralık bitmeden çekimleri noktalayıp filmi vizyon tarihine yetiştirmek.

Filmin vizyon tarihinin (27 Temmuz 2018) ertelenip ertelenmeyeceği henüz bilinmiyor. Paramount’ın tek endişesi filmin yaz sezonunu es geçmesi değil, Top Gun: Maverick‘in de çekimlerinin ve vizyon tarihinin (Temmuz 2019) M: I yüzünden ertelenmesi. Ayrıca Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Alec Baldwin ve Simon Pegg’in başka filmlerde oynayacak olmaları da Paramount için sıkıntı yaratabilir. Bütün oyuncular çekimlerin sonbaharda tamamlanmasından sonra başka projelerde rol almayı planlıyorlardı. Bakalım Mission: Impossible‘ın ve Top Gun‘ın vizyon tarihleri değiştirilecek mi. Bekleyelim görelim.