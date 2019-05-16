İsveçli usta yönetmen Lukas Moodysson, Gösta ile HBO’nun Avrupa’daki girişimleri için bir ilki gerçekleştirecek. HBO Europe’u güçlendirmek için tarihte ilk kez bir iskandinav yapımı için harekete geçen platform, 2017’den bu yana Moodysson ile çalışıyordu.

İlk fragman bugün yayınlandı. Vilhelm Blomgren’in Gösta isimli bir çocuk psikoloğunu oynadığı dizi küçük bir kasabada geçiyor. Hayattaki en büyük amacı “En nazik insan olmak ve herkese yardım etmek” olan Gösta, arkadaşlarıyla birlikte farklı maceralar yaşıyor. Amy Deasismont ve Mattias Silvell kahramanımızın kız arkadaşını ve babasını canlandırıyor. Clara Drake, Regina Lund, Elisabet Carlsson, Nidhal Fares, Gustav Berg yardımcı rollerde…

Senaryoyu da kendisi yazan Moodysson diziyi “Dostoyevski İle komedi arasında bir yerlerde: Mümkün olduğu kadar komik, mümkün olduğu kadar ciddi” cümleleriyle anlatmıştı. İlk bölüm 1 Temmuz’da HBO Europe ekranlarında olacak.