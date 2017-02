İspanya’nın Goya Ödülleri’nin kazananları dün düzenlenen törenle açıklandı. Raul Arevalo’nun ilk filmi Fury of a Patient Man ve Juan Antonio Bayona’nın draması A Monster Calls geceye damgalarını vurdu. Arevalo’nun filmi film, senaryo ve yeni yönetmen ödüllerini alırken Bayona’nın filmi de 9 ödülle onurlandırıldı. Emma Suarez hem Almodovar’ın filmi Julieta‘daki, hem de La proxima piel filmindeki performanslarıyla ödüllendirildi.

Film: Fury of a Patient Man

Yönetmen: J. A. Bayona (A Monster Calls)

Yeni Yönetmen: Raul Arevalo (Fury of a Patient Man)

Orijinal Senaryo: David Pulido ve Raul Arevalo (Fury of a Patient Man)

Uyarlama Senaryo: Alberto Rodriguez ve Rafael Cobos (Smoke and Mirrors)

Orijinal Müzik: Fernando Valazquez (A Monster Calls)

Orijinal Şarkı: “Ai, Ai, Ai” ile Silvia Perez Cruz (Cerca de tu Casa)

Aktör: Roberto Alamo (May God Save Us)

Aktris: Emma Suarez (Julieta)

Yard. Aktör: Manolo Solo (Fury of a Patient Man)

Yard. Aktris: Emma Suarez (La proxima piel)

Yeni Aktör: Carlos Santos (Smoke and Mirrors)

Yeni Aktris: Anna Castillo (El Olivo)

Prodüksiyon Tasarımı: Sandra Muniz (A Monster Calls)

Görüntü Yönetmenliği: Oscar Faura (A Monster Calls)

Kurgu: Bernat Viplana ve Jaume Marti (A Monster Calls)

Ses-Özel Efekt-Saç & Makyaj: A Monster Calls

Kostüm: 1898. The End of the Philippines

Animasyon: Los ninos olivdados

Belgesel: Fragil Equilibrio

Avrupa Filmi: Elle

İbero-Amerika Filmi: El Cuidadano Ilustre