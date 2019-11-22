Bohemian Rhapsody ile önemli bir başarı yakalayan yapımcı Graham King, efsanevi müzisyenlerin film haklarını toplamaya devam ediyor. King, son olarak Michael Jackson filmi için, hakları ellerinde bulunduran şarkıcının ailesiyle anlaştı.

Michael Jackson’ın hayatını anlatan bir film her yönüyle olay olmaya müsait bir yapıda… 50 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının yaşamının son bölümündeki çocuk tacizi olaylarının nasıl aktarılacağı merak konusu… Senaryonun her ayrıntıya yer verecek kadar olabildiğince geniş ve tarafsız olacağı söyleniyor. Senaryoyu John Logan yazacak. Logan ve King daha önce Martin Scorsese’nin tartışmalı bir hayat yaşayan milyarder Howard Hughes’un hayatını anlattığı Aviator’da birlikte çalışmıştı.

King son olarak Bee Gees’in öyküsünün de film haklarını satın almıştı…