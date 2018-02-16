Berlin Film Festivali’nde dünya galasını yapacak olan Hong Sang-Soo’nun “Grass” isimli filminden fragman yayınlandı. Favori oyuncusu Kim Min-hee ile yeniden çalışan Sang-Soo öyküsünü, bir cafe’de geçen olaylar ve diyaloglar üzerinden anlatacak. Seoul’ün eski ve geleneksel bölgesindeki mekanda senaryoyu Franz Schubert, Richard Wagner ve Jacques Offenbach ile de süsleyecek Hong Sangsoo tüm filmlerinde olduğu gibi kadın-erkek ilişkilerini de merceğine alacak.

Filmde Min-Hee’nin yanısıra Jung Jinyoung, Ki Joobong, Seo Younghwa, Kim Saebyuk, Ahn Jaehong ve Gong Minjeung da rol alıyor.