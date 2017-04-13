Bu yaz aksiyon türündeki Baby Driver‘la karşımıza çıkmaya hazırlanan Edgar Wright’ın sıradaki filmi açıklandı. Wright, Andrew Smith’in genç okur kitlesi için kaleme aldığı romanı Grasshopper Jungle‘ı sinemaya taşıyacak. Filmin haklarını New Regency şirketi satın aldı. Çekimlere yüksek ihtimalle bu yıl başlanacak. Filmin merkezinde bir ergen olan Iowa yer alacak. Iowa cinsel kimliği konusunda kafa karışıklığı yaşadığı bu ergen döneminde arkadaşıyla birlikte kazara dev bir böceği, dünyayı yok edebilecek güçteki bir böceği, serbest bırakırlar. Film, Iowa ve arkadaşları Ronny’le Shann’ın kıyametin önüne geçme ve Iowa’nın eşcinsel olup olmadığını keşfetme çabalarını konu alacak.