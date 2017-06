Things to Come filmiyle olumlu eleştiriler alan yönetmen Mia Hansen-Love hazırlıklarına devam ettiği filmi Bergman Island‘ın başrollerini belirledi. Hansen-Love bu filminde Mia Wasikowska, Greta Gerwig ve John Turturro’yla çalışacak....

How I Met Your Mother‘ın sona ermesinden hemen sonra CBS kanalıyla dizinin yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas aynı konseptteki How I Met Your Dad dizisinin hazırlıklarına başladıklarını açıklamışlardı. Bu...