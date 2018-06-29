Kariyerinin ikinci, tek başına çektiği ilk filmi olan Lady Bird‘le yıla damgasını vuran aktris-senarist-yönetmen Greta Gerwig‘in Little Women adlı filmi kaleme alacağı birkaç yıl önce duyurulmuştu. Fakat ilk haberden sonra projeden yeni bir haber gelmemişti. Bugün geldi. Gerwig bu filmi yönetmeye karar verdi. Başrol içinse Meryl Streep, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet, Florence Pugh ve Emma Stone‘la görüşüyor. Eğer bu oyuncularla anlaşılırsa Ronan Jo’yu, Stone Meg’i, Streep Marmee’yi, Chalamet Laurie Laurence’ı, Pugh Amy’i oynayacaklar. TriStar stüdyosu için çekilecek film aynı adlı klasik romandan uyarlanacak. Roman defalarca kez uyarlanmıştı. Hatta BBC geçen yıl mini dizi olarak uyarlamıştı.