Lady Bird filmiyle ödül sezonuna damgasını vuran, bu filmiyle ilk kez en iyi orijinal senaryo ve yönetmen dallarına aday olan Greta Gerwig yönetmenliğe memleketi Sacramento, Kaliforniya’da devam edeceğini açıkladı. Lady Bird‘ü de memleketinde çeken Gerwig sıradaki üç filmini de burada çekmeyi, böylelikle memleketi üzerine bir dörtlemeye imza atmayı planlıyor. Aktris/yönetmen, Elena Ferrante’nin Napoli üzerine kaleme aldığı dört eserden esinleniyormuş. “Ferrante, Napoli üzerine dört kitap kaleme aldı ve hepsi de çok iyi. Ben de benzerini yapmayı çok istediğimi fark ettim. Lady Bird, Sacramento’yla ilgili filmlerden yalnızca bir tanesi, orada keşfetmeyi istediğim pek çok farklı şey var,” diyen Gerwig ailesinin hâlâ Sacramento’da yaşadığını da sözlerine eklemiş. Kısacası Gerwig sıradaki filmlerini en iyi bildiği yerde, memleketinde çekmeye ve oradaki yaşamları perdeye aktarmaya devam edecek. Lakin Gerwig’in henüz sıradaki projesini duyurmadığını belirtmek gerek.

Gerwig şu sıralar sevgilisi Noah Baumbach’ın Scarlett Johansson, Adam Driver ve Laura Dern’lü isimsiz filminde rol alıyor. Bu filmden sonra Fransız yönetmen Mia Hansen-Love’ın ilk İngilizce filmi Bergman Island‘ta John Turturro ve Mia Wasikowska’yla birlikte başrolleri üstlenecek. Gerwig’e geçen yıl Little Women filminin senaristliğinin teklif edildiğini, ama projenin çekilip çekilmeyeceğinin belli olmadığını da ekleyeyim.