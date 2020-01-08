Greta Gerwig, bu yıl iddialı bir işe kalkışarak birçok kez uyarlanmış Little Women’ı çekmeye karar vermişti. İyi eleştiriler alan filmin çekimlerinde önemli oyunculara sözünü geçirmek için uğraşan Gerwig, en çok Meryl Streep’ten korkmuş.

“Bir yönetmen olarak çok korktum. Ona ne diyebilirdim ki? Muhtemelen setteki herkesin toplamından daha çok şey biliyordu. Çok akıllı ve sinema hakkında her şeye hakimdi. Karakteri biraz farklı yöne sokmak için bir-iki cümle eklemiştim. Sonra korktum… Streep “Niye böyle konuşuyorum?” deyince mutlaka iyi bir yanıtınız olmalı”

“Zorlayıcı bir durum ama daha fazla çalışıp, daha iyi olmanızı sağlıyor. Ne yazık ki daha iyi olmaya çalışmak da, onun önünde kendinizi aptal hissetmenize neden oluyor. Çünkü ne kadar iyi olursanız olun, o en iyisi… Bütün hatalarıma ve salaklıklarıma rağmen çok iyi davrandı ve bana çok şey öğretti… Muhteşemdi…”