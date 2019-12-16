İklim aktivisti Greta Thunberg, ne kadar tartışılırsa tartışılsın, küresel ısınmayı dünya gündemine güçlü bir şekilde getirmeyi başardı. 16 yaşındaki isveçlinin bu önemli başarısını yıllardır takip eden Nathan Grossman, belgeselini Hulu için hazırladı.

Greta ismini taşıyacak belgesel, 2020’de yayında olacak. Yapımcılar Cecilia Nessen ve Frederik Heinig… 2018 yılında bir okul grevi başlatan ve insanlara “Geleceğim yoksa, okula gitmemin anlamı ne?” sorusunu yönelten Thunberg, o günden beri belgeselciler ve gazeteciler tarafından takip ediliyor. Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio ve Woody Harrelson gibi Hollywood yıldızları da kendisine destek oldu.